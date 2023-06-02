'3. Kartal Kitap Fuarı' Edebiyatseverlerle Buluştu

Kartal Belediyesi'nin '3. Kartal Kitap Fuarı', düzenlenen törenle edebiyatseverlere kapılarını açtı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün, Kartal'ın ve İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz" dedi.

Kartal Meydanı'nda bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığı kitap fuarının açılış törenine Başkan Yüksel de katılarak, açılış kurdelesini fuara katılan öğrenciler ile birlikte kesti.

Açılışta konuşan Başkan Yüksel, şunları söyledi:

"Bugün, Kartal'ın ve İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz. Öğrencilerimiz ve tüm gençlerimiz ile birlikte, kültür sanat dolu bir hafta bizleri bekliyor. 90'a yakın yayınevi ile edebiyat, sanat ve medya dünyasının birbirinden önemli isimlerini ağırlıyoruz. Sadece Kartallı komşularımızı değil, tüm İstanbullu edebiyatseverlerimizi fuarımıza bekliyoruz."

Fuar, ilk gününde Şermin Yaşar, Onur Öymen ve Beşir Ayvazoğlu gibi isimleri ağırlayacak.