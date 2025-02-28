AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

28 Şubat'ın Eğitim Sistemine Etkileri Değerlendirildi

28 Şubat'ın Eğitim Sistemine Etkileri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 28 Şubat postmodern darbesinin eğitim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini ve meslek lisesi öğrencilerinin yaşadığı sorunları ele aldı. Katsayı adaletsizliği ve mezunların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 28 Şubat postmodern darbesi ve eğitim sistemi üzerinde sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

28 Şubat katsayı zulmü, bir neslin okumasına ve memur olmasına engel oldu

Çelebi, 1998-2012 yılları arası 28 Şubat kararlarıyla uygulanmaya konan katsayı adaletsizliği; Meslek lisesi mezunlarının, özellikle de imam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye girmelerini imkansız hale getirdiğini belirterek, "Özellikle kız öğrencilerimizin okuması engellenerek eğitimlerine uzun süre ara vermelerine neden olmuştur. Memuriyete alınma yaşı olan 35 yaş sınırı bazı meslek grupları için 2011 yılında kaldırılsa da kamuda bazı A tipi kadrolarda hala 35 yaş sınırı bulunduğu için işe giremediler. Meslek liseliler ile İmam Hatiplilerin öteden beri yaşadıkları haksızlık ve mağduriyetleri çözmek için sendika olarak büyük gayretler gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Bu sorun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Bugün yaşanan meslek lisesi sorununun temeli 28 Şubat'ta atıldı

Özellikle imam hatip okullarının hedef alındığı 28 Şubat sürecinde meslek liselilerin de imam hatiplilerin yanında kurban edildiğini anlatan Çelebi, açıklamasında şunları söyledi;

"Okumaları engellendi. Sınavla öğrenci alan ve kaliteli eğitim veren meslek liseleri, öğrencilerinin üniversiteye girişte sorun yaşamaları üzerine öğrenci bulmakta sorun yaşamış zamanla kalitesi ve öğrenci sayısı düşerek önemini kaybetmiştir. Zamanla meslek liseleri yerine genel liselere yönlenen öğrenciler kesintisiz 12 yıllık eğitim ve her ile açılan üniversiteler ile birlikte bir yanda sanayide eleman eksikliği diğer yanda işsizler ordusu oluşturmuştur.

Çok kişi mağdur oldu yenileri eklenmemeli

28 Şubat sürecinde etkiyi artırmak amacıyla özellikle muhafazakar kesim olmak üzere her kesimden insan haksız yere işinden, okulundan uzaklaştırılmış unutulmaz mağduriyetler yaşanmıştır. 28 Şubat'ta imam imam hatiplilere yapılan haksızlık, zulümün faturası günümüzde imam hatip ve imam hatipli olmayanlara haksızlığa dönüşmesine dikkat edilmeli, toplum ayrıştırılmamalı, herkes kucaklamalıdır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ev sahipleri dikkat! Süre yarın başlıyor
img

Bütün dünya Mourinho'yu konuşuyor
img

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.