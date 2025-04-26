İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim yer aldı

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

256 aydır devam eden anma programı

256 aydır devam eden anma programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının 256'ncısı yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının 256'ncısı yapıldı.

İlkadım ilçesinde yeni açılan vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, nisan ayı şehitleri Zikri Özdamar, Osman Karaca, Ramazan Arslan, Oğuz Erduran, Hamdi Özübek, Muhittin Yılmaz, ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 256'ncısı düzenlenen anma programına katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.