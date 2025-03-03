25. Ulusal Turizm Kongresi Erzincan'da Gerçekleşecek
1990 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Turizm Kongresi'nin 25.si, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde 25-27 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. EBYÜ Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gürkan Alagöz, tüm turizm paydaşlarını etkinliğe davet etti.
Turizm alanında 1990 yılından beri yapılan ve önemli bir etkinlik olan Ulusal Turizm Kongresi'nin 25.si, bu sene Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
EBYÜ Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gürkan Alagöz, "Ulusal Turizm Kongresi'nin 25.si, bu sene bizim ev sahipliğimizde 25-27 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Tüm turizm paydaşlarımızı Erzincan'a bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel