Üye Girişi
Haberler

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay'ın konseri ile sona erdi

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile sona erdi. Gülsin Onay'ın büyüleyici piyano resitali, Antalyalılar için unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde Gülsin Onay'a oğlu Erkin Onay da kemanı ile eşlik etti.

23.Uluslararası Antalya Piyano Festivali ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi'ni dolduran Antalyalılar, Gülsin Onay'ın konseri ile unutulmaz bir akşam yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23'üncüsünü düzenlediği, ünlü sanatçılar Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu'nun açılış konseri ile başlayan Antalya Piyano Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış konserinde ünlü sanatçı piyanist Gülsin Onay, büyüleyici piyano resitali ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

GÜLSİN ONAY'DAN MUHTEŞEM KONSER

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük piyanistlerden Gülsin Onay'a konserin ikinci bölümünde sahnede, oğlu Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın başkemancısı Erkin Onay da kemanı ile eşlik etti. Keman  ve piyano repertuvarının en seçkin örneklerini sundukları konserde Gülsin Onay ve Erkin Onay, ayakta alkışlandı. Program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'de sanatçı Gülsin Onay'a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gülsin Onay Antalya AKM Festival Sanat Etkinlik Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Davinson Sanchez sakat mı? Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title