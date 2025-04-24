23 Nisan Çocuk Bayramı Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılan çocuklar keyifli saatler yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakırköy'de bulunan Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde kutlandı. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından düzenlenen program dün saat 11.00'de başladı. Programda; geleneksel Türk sanatları ile çanta boyama, canlı müzik, animatörler eşliğinde çocuk oyunları, balon oyuncak yapma etkinlikleri yer aldı. Etkinliklere katılan ve alandaki uçakları gezen çocuklar keyifli saatler yaşadı. Müzede çocuklara patlamış mısır, lokma ve pamuk şeker ikramı da yapıldı. Programda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Bandosu konserinin yanı sıra çocuklar için birçok gösteri yapıldı. - İSTANBUL