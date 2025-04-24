Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

23 Nisan Çocuk Bayramı Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Çocuk Bayramı Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte çocukların katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi. Geleneksel sanatlar, çocuk oyunları ve çeşitli aktivitelerle dolu programda çocuklara ikramlar yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılan çocuklar keyifli saatler yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakırköy'de bulunan Yeşilköy Hava Kuvvetleri Müzesi'nde kutlandı. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından düzenlenen program dün saat 11.00'de başladı. Programda; geleneksel Türk sanatları ile çanta boyama, canlı müzik, animatörler eşliğinde çocuk oyunları, balon oyuncak yapma etkinlikleri yer aldı. Etkinliklere katılan ve alandaki uçakları gezen çocuklar keyifli saatler yaşadı. Müzede çocuklara patlamış mısır, lokma ve pamuk şeker ikramı da yapıldı. Programda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Bandosu konserinin yanı sıra çocuklar için birçok gösteri yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.