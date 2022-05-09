23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Sona Erdi

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) - Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında bu 23'üncüsü düzenlenen yağlı güreşlerde, Yusuf Can Zeybek, başpehlivan oldu.

23'üncü Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreşler, final müsabakası ve ödül töreniyle sona erdi.

23. Kumluca Yağlı Güreşlerini, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Çetin Osman Budak, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Kumluca, Finike, Elmalı ve Demre Belediye Başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda güreşsever izledi.

Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı güreşlerin son gün müsabakaları yaklaşık 12 saat sürdü. Karatepe stadındaki müsabakalarda pehlivanlar rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için büyük çaba sarf etti.

Güreşlerin finalinde, Kırkpınar Başpehlivanlarından Ali Gürbüz ile Yusuf Can Zeybek güreşti. Başpehlivanlar normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayınca puanlama güreşine geçildi. Puanlama güreşi yapıldığı sırada rakibine yaptığı hamle sonucu sakatlanan Ali Gürbüz'e sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından tekrar sakatlanan Ali Gürbüz, güreşi bırakmak zorunda kalınca, Yusuf Can Zeybek, 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ikinciliği Ali Gürbüz, üçüncülüğü ise Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek paylaştı.

Güreşler sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, uzun ve zorlu çalışmanın sonucunda başpehlivan olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Bundan sonraki hedefinin Kırkpınar Güreşleri'nde de başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirmek olduğunu belirten Zeybek, "Aileme, hocalarıma ve güreşlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim Kırkpınar'da da başpehlivan olabilmek ve altın kemeri Antalya'ya getirmek. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz, buradan güreş severlere sesleniyorum, bizi izlemeye devam etsinler" dedi.

Güreşlerde açık arttırma usulü ile yapılan güreş ağalığını ise 707 bin lira vererek, son üç yılın güreş ağası Kumluca Güreşleri Güreş Ağalığı altın kemer sahibi iş insanı Niyazi Çiftçi kazandı. Güreş Ağası Çiftçi, geçmiş yıllarda babasının da değişik dönemlerde güreş ağalığı yaptığını belirterek kendisinin de ata sporu güreşe destek amacıyla ağalık yaptığını söyledi.

Final güreşlerinin ardından başpehlivan Yusuf Can Zeybek ve diğer dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.