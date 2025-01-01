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2025 Yılının İlk Bebeği Umay Lina Dünyaya Geldi

2025 Yılının İlk Bebeği Umay Lina Dünyaya Geldi
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Ordu'da 2025 yılının ilk bebeği, 3 kilo 115 gram ağırlığında ve 49 santimetre uzunluğunda, saat 00.15'te dünyaya gelen Umay Lina oldu. Aile, yeni yılın ilk bebeği olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Ordu'da 2025 yılının ilk bebeği, saat 00.15'te dünyaya gelen 'Umay Lina' oldu.

Altın Ordu ilçesindeki özel bir hastanede saat 00.15'te doğan bebeğe Umay Lina ismi verildi. Umay bebek, 3 kilo 115 gram ağırlığında, 49 santimetre uzunluğunda ve normal doğumla dünyaya geldi. Mehmet ve Burçin Şahin Yılmaz çiftinin ikinci bebekleri olan Umay Lina'nın, sağlıklı bir şekilde doğduğu belirtildi.

Anne Burçin Şahin Yılmaz (29), "İkinci çocuğumu dünyaya getirdim, 2025 yılının ilk çocuğu olduğu için mutluyum. Kendisi çok şükür sağlıklı, Ben yeni yılda doğacak diye söyledim ama çok da tahmin etmiyordum. Aslında 10 günü daha vardı" dedi.

Baba Mehmet Yılmaz (30), ikinci çocuklarının yeni yılın ilk bebeği olduğu için mutlu olduklarını belirterek, "Çok şükür şuanda problemimiz yok. Normalde daha zamanı vardı ama bu şekilde doğduğu için mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Opr. Dr. Büşra Şahin ise, Ordu'da 2025 yılının ilk bebeği olan Umay Lina'nın normal doğum ile sağlıklı bir şekilde saat 00.15'te dünyaya geldiğini söyledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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