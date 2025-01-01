Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

2025 Yılının İlk Bebeği Sakarya'da Dünyaya Geldi

2025 Yılının İlk Bebeği Sakarya'da Dünyaya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, 2025 yılının ilk bebeği saat 00.08'de doğdu. Göbek adı Ali olan bebek, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne Şenay Altun, ikinci defa anne olmanın mutluluğunu yaşarken, doktorlar ve hastane personeline teşekkür etti.

Sakarya'da 2025 yılının ilk bebeği saatler 00.08'i gösterdiğinde dünyaya geldi. İsmine karar verilmeyen ancak göbek adı Ali olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, ikinci defa anne ve baba olmanın tarif edilemeyen bir duygu olduğunu söyledi.

Şenay ve Yasin Altun çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında göbek adı Ali olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda gerçekleşen doğumda yeni yılın ilk bebeği 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi. İkinci defa anne olduğunu belirten Altun, "Yılın ilk bebeği olduğu için çok güzel bir duygu. Hocalarıma ve ebe arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

"Yeni yılın ilk bebeği hepimize hayırlı olsun"

Bebeğin dünyaya gelmesine vesile olan Uzman Doktor Duygu Çakmak Güner, hastanın ikinci gebeliği ve bebeğin normal doğum ile dünyaya geldiğini belirterek, "Doğumunda bir sıkıntı olmadı. Yeni yılın ilk bebeği hepimize hayırlı olsun. Doğumhanede çalışan ebelerimiz, personelimizin hepsinin doğumlarda emeği var. Hepsine teşekkür ederim, herkesin emeğine sağlık. Gebeliğimiz 38 hafta 5 günlüktü ve bebeğimiz 3 kilo 200 gram ağırlığı var. Sağlıklı güzel bir erkek bebeğimiz oldu" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
img

Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
img

Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

Nieuwjaarsdag Doodle İlgi Gördü Nieuwjaarsdag Doodle Ekranına Taşındı İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.