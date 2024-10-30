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2025 yılı hac kurası yarın çekiliyor

2025 yılı hac kurası yarın çekiliyor
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2025 yılı hac kurası yarın vatandaşların da katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilecek.

2025 yılı hac kurası yarın vatandaşların da katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilecek.

Milyonlarca hacı adayının hasretle beklediği 2025 yılı hac kurası yarın saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan konferans salonunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, noter ve basının huzurunda vatandaşların katılımıyla yapılacak. Vatandaşlar, kura çekimini Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı olarak takip edebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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