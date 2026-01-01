Çiftçi ve besicilere yönelik bin 662 eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 yılında çiftçi ve besicilere yönelik bin 662 eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldığı ve bu toplantılara 25 bin 186 çiftçi ve üreticinin katıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, toplantılarının il merkezi başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "2025 yılı içerisinde toplam bin 662 eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılmış olup bu toplantılara 25 bin 186 çiftçi ve üretici katılım sağlamıştır. Eğitim faaliyetleri her cuma günü il merkezi ve ilçelerimizde belirlenen camilerde, akşam saatlerinde köy konakları ve kahvehanelerde, ayrıca müftülüklere bağlı Kur'an kurslarında kadın çiftçilerimize yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitimlerde bitkisel ve hayvansal üretim planlaması, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, gıda güvenliği, TARSİM uygulamaları, tarımda yeni teknolojilerin kullanımı ve verimli üretim yöntemleri gibi konularda çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR