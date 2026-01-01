Haberler

Çiftçi ve besicilere yönelik bin 662 eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılında yapılan bin 662 eğitim toplantısına 25 bin 186 çiftçi ve üreticinin katıldığını açıkladı. Eğitimlerde tarım, hayvancılık, gıda güvenliği ve yeni teknolojilerin kullanımı gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 yılında çiftçi ve besicilere yönelik bin 662 eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldığı ve bu toplantılara 25 bin 186 çiftçi ve üreticinin katıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, toplantılarının il merkezi başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "2025 yılı içerisinde toplam bin 662 eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılmış olup bu toplantılara 25 bin 186 çiftçi ve üretici katılım sağlamıştır. Eğitim faaliyetleri her cuma günü il merkezi ve ilçelerimizde belirlenen camilerde, akşam saatlerinde köy konakları ve kahvehanelerde, ayrıca müftülüklere bağlı Kur'an kurslarında kadın çiftçilerimize yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitimlerde bitkisel ve hayvansal üretim planlaması, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, gıda güvenliği, TARSİM uygulamaları, tarımda yeni teknolojilerin kullanımı ve verimli üretim yöntemleri gibi konularda çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi