2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı Başladı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı'nı bizzat uçuş yaparak başlattı. Tüm birliklerde açılış törenleri gerçekleştirildi.
2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm birliklerinde de açılış törenleri icra edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel