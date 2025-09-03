Haberler

2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı Başladı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı'nı bizzat uçuş yaparak başlattı. Tüm birliklerde açılış törenleri gerçekleştirildi.

2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm birliklerinde de açılış törenleri icra edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
