2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı Başladı

2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "2025-2026 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bizzat uçuşu ile başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm birliklerinde de açılış törenleri icra edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA