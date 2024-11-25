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2024 Yılında 85 Bin Üzerinde Araç Sürücüsü Denetlendi

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Afyonkarahisar'da 2024 yılında polis ekipleri 85 bin 91 araç sürücüsünü denetledi. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol ile madde kullanımına bağlı kazaları en aza indirmek olarak belirtildi.

2024 yılında 85 bin 91 araç sürücüsüne yönelik denetim yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2024 yılında polis tarafından 85 bin 91 araç sürücüsüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi. 2024 yılında 85 bin 91 araç sürücüsüne yönelik denetim yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Trafik güvenliğini sağlamak, alkol ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen kazaları en aza indirmek, yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak amacıyla denetimler yapılmıştır.

Kural ihlali yapan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 (hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak) ve 48/8 (uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak) maddelerinden gerekli cezai işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

2024 Yılında 85 Bin Üzerinde Araç Sürücüsü Denetlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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