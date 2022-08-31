2022 yılı yaz Kur'an kursları sona erdi Yerel Haberler Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Ülke genelinde açılan Yaz Kur'an Kursları "Kapanış Programı" ile sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Ülke genelinde açılan Yaz Kur'an Kursları "Kapanış Programı" ile sona erdi. Ağrı İl ve İlçe Müftülükleri koordinesinde binlerce çocuğun Kur'an'la buluşup dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur'an Kursları "Kapanış Programı" ile taçlandırıldı. Bu bağlamda Ulu Camii, Mehmet Emin Ulbeyi Mescidi, Eyüp Sultan Kur'an Kursu ve Diyadin Selaheddini Eyyübi Camii'nde programlar düzenlendi. Miniklerin Kur'an tilavetiyle başlayan programlarda Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler dönem boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldular. Düzenlenen kapanış programlarında öğrencilerle bir araya gelen Ağrı İl Müftü Vekili Kemal Arpacı, öğrencilerin ailelerine ve eğitimleri için gayret gösteren bütün görevlilere teşekkür etti. Programlarda İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan ve Diyadin İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi hazır bulundular. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Togo Cumhuriyeti Hisarcık Ağrı Yerel Haberler

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