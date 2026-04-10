İzmir'de 9 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Tunceli'de Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Çiğli ilçesinde 2017 yılında öldürülen 73 yaşındaki Hasan Acar cinayetinin zanlısı H.A., Tunceli'de yakalanarak tutuklandı. Zanlının hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2017 yılında öldürülen 73 yaşındaki Hasan Acar cinayetinin zanlısı H.A., Tunceli'de yakalandı.

Olay, 2017 yılında İzmir'in Çiğli İlçesi Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Harmandalı Mezarlığı yakınlarında bulunan zeytinlik alanda 73 yaşındaki Hasan Acar'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.A. gözaltına alınarak tutuklandı. H.A. bir süre sonra bulunduğu cezaevinden firar etti.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Mazgirt ilçesinde çalışma yapıldı.

"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., Mazgirt'te yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi."

Kaynak: ANKA
