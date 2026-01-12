Haberler

Mardin'de Şüpheli Şekilde Ölen 20 Yaşındaki Çiğdem Akyüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Çiğdem Akyüz, hastanede hayatını kaybettikten sonra defnedildi. Cenaze namazı Hazreti Ali Camisi'nde kılındı.

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 20 yaşındaki Çiğdem Akyüz'ün cenazesi defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Midyat'taki evlerinde yakınları tarafından tabanca ile yaralanmış halde bulunan ve durumunun ağır olması nedeniyle Mardin'den sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Akyüz için Ortaca Mahallesi'ndeki Hazreti Ali Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Akyüz'ün tabutunun üzerine beyaz gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç kızın ölümünün sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi

3,5 milyar TL'lik vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah...
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor

Eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi

3,5 milyar TL'lik vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah...
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti