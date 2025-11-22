20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İskenderun'da Şenlik Düzenlendi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında İskenderun Anıt Alanı'nda Çocuk ve Aile Şenliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve eşi İlkay Önder, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ile protokol üyeleri, davetliler, çocuklar ve aileler katıldı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda çocuklar ve aileler ikramlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Eğlence bahçesinde çeşitli aktiviteler düzenlenirken, mehteran ekibinin gösterisi de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Hatay Çocuk Hakları İl Çocuk Temsilcisi Ethem Dölek, "20 Kasım, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na Dair Sözleşmenin kabul edildiği, çocukların dünyada hak sahibi bireyler olarak tanındığı gündür. Bu sözleşme biz çocukların yalnızca korunması gereken bireyler değil, aynı zamanda fikri olan, düşünen, üreten ve geleceğe ışık tutan bireyler olduğumuzu tüm dünyaya hatırlatmaktadır. Her çocuğun yaşama, gelişme, eğitim, sağlık, korunma ve katılım hakkı vardır. Bizler bu hakların sadece kitaplarda değil, günlük hayatımızda da uygulanmasını istiyoruz. Çocukların görüşlerinin alınması, karar süreçlerine katılması ve yaşadıkları çevrede söz sahibi olmaları bizim için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da konuşmasında, "Toplumumuzun imarı, geleceğimizin teminatı, çocuklarımız ve gençlerdir. Maalesef dünyada yaşamadan büyüyen, oyuncağı olmadan silahları gören, istismara, şiddete, açlığa maruz kalan çocuklarımız ve gençlerimiz söz konusu. Bu noktada Birleşmiş Milletler de bir farkındalık günü olarak Dünya Çocuk Hakları gününü 20 Kasım'da kutluyor. Ancak tabii ki sadece bu kutlamayla olmuyor. Onların hem haklarını hem sağlıklı ve psikolojik olarak büyümelerini, güvenlik içerisinde geleceğe adım atmalarını da sağlamak durumundayız. İşte ailenin tohumları olan, ailenin fidanları olan bu çocuklarımıza ve gençlerimize de çok iyi bakmamız gerekiyor. Bizlerin en büyük sorumluluklarından bir tanesi de budur" dedi.