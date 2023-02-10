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Enkazda yürekleri dağlayan görüntü: 20 günlük bebek avucunda annesinin saçları ile enkazdan çıkarıldı

Yerel Haberler

Enkazda yürekleri dağlayan görüntü: 20 günlük bebek avucunda annesinin saçları ile enkazdan çıkarıldı Türkiye'yi derinden yaralayan depremin acı bilançosunun her geçen saat arttığı Hatay'da enkazdan çıkarılan 20 günlük bir bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı.

Enkazda yürekleri dağlayan görüntü: 20 günlük bebek avucunda annesinin saçları ile enkazdan çıkarıldı

HATAY - Türkiye'yi derinden yaralayan depremin acı bilançosunun her geçen saat arttığı Hatay'da enkazdan çıkarılan 20 günlük bir bebeğin görüntüleri yürekleri dağladı. Avucunda annesinin saçları ile enkazdan çıkarılan bebek hastaneye kaldırılırken görüntüler yaşananlar depremin en acı tabloları arasında yerini aldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Hatay'da zelzeleden yaklaşık 60 saat sonra bir binanın enkazından bir erkek bebek çıkarıldı. Bebeğin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilirken kurtarma esnasında kaydedilen görüntüler görenlerin yüreklerini sızlattı. Hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek görüntülerde, minik bebeğin avucunda annesinin kopmuş bir tutam saçı olduğu görüldü. Bebek elinde kalan annesinin saçları ile enkazdan alınıp sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Yerel

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