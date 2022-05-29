2 bin rakımlı yaylada atlı safari - Haberler

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde geçmişte olan atla yaylaya göçlerin canlandırılması amacıyla atlı safari yapıldı.

Kabadüz Belediyesi tarafından ilki organize edilen ve yaylaya davet edilen Ordulu At Severler 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na atlarıyla çıktı.

2 gün sürecek olan program kapsamında ilk olarak ilçenin Yokuşbaşı mevkiinden Çambaşı Yaylası'na turla başladı. Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gören etkinlikte yaylaya atlarla gidilmesi hoş görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'nda atlarla gidişin yeniden canlandırılması amacıyla atlı safari etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın tüm Orduluların yaylası olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "2 bin rakımda Çambaşı Yaylamız geçmişten bugüne yaylacılarımıza ev sahipliği yapmakta olan bir yayla. Taşıma araçlarının olmadığı dönemde yaylacılar atlarıyla sahilden buraya yaylamıza geliyorlardı. Biz de bunu yeniden canlandırmak için böyle bir organizasyonun ilkini gerçekleştiriyoruz. Atları gören herkes çok mutlu oldu. Güzel görüntüler ortaya çıktı. İnşallah bu ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile hem yayla göçünü tekrardan hatırladık hem de turizm açısından yaylamızın öne çıkan yerlerini bu şekilde göstermek istiyoruz" dedi.

Ordulu At Severlerden Gökhan Şahin, "Çok güzel bir etkinliğin parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çambaşı Yaylamıza düzenlenen atlı safari turuna katıldık. Burada gördük ki atlara karşı herkesin çok büyük özlemi var. Bu özlem ve bizlere gösterdikleri sevgi hepimizi çok mutlu etti. Buradaki amacımız tamamen atların sosyal rehabilite yönünü öne çıkartıp topluma bu noktada faydalı olmaya çalışmaktır. Bu amaçla Ordumuz genelinde birçok farklı etkinlikleri yapacağız. Bu etkinlikte bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Figen Kırım ise "Güzel bir gün oldu. Atlarımızla Çambaşı Yaylamıza geldik. İnsanların bizlere ilgisi mükemmeldi" şeklinde konuştu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel