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1915 Çanakkale Köprüsü ödüle doymuyor

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Uluslararası inşaat sektöründe bir dergi tarafından "Project Of The Year / Yılın Projesi" seçilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne büyük ödül, online olarak düzenlenen törenle takdim edildi.

Uluslararası inşaat sektöründe bir dergi tarafından "Project Of The Year / Yılın Projesi" seçilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne büyük ödül, online olarak düzenlenen törenle takdim edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, uluslararası inşaat sektöründe bir dergi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen yarışmada 'Köprü ve Tünel' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. Antarktika dışında her kıtadan ve 23 farklı ülkeden 100'ün üzerinde mühendislik projesinin başvurduğu yarışmada jüri; takım çalışması, iş güvenliği, inovasyon ve topluma katkı, inşaat kalitesi, tasarımda estetik kalite gibi pek çok kriterde değerlendirme yaparak, 31 projeyi ödüllendirdi. Aralık ayında düzenlenen ikinci turda ise kazanan 31 proje arasında yapılan genel değerlendirme sonucunda 1915 Çanakkale Köprüsü projesi, "Project of The Year / Yılın Projesi" ödülünü almaya hak kazandı. Ödül, 19 Aralık Salı günü online olarak düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene katılan 1915 Çanakkale Köprüsü CEO'su Mustafa Tanrıverdi, "Öncelikle, bizi bu prestijli ödüle layık gördükleri için ENR ekibine ve değerli jüri üyelerine teşekkür ederim. Bu başarı, birçok kurum ve kişinin katkısı olmadan mümkün olamazdı. Bu vesileyle ilk olarak, değerli destekleri için Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, sağladıkları finansman için 25 uluslararası kredi kuruluşuna, üst düzey yönetim katkıları için proje ortakları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi'ne ve verdikleri emek için 30 binden fazla kahraman çalışana en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgenin daha hızlı gelişimi için inşa edilen, sahip olduğu özelliklerle rekorlar kıran bu köprü projesi, daha verimli lojistik ve Avrupa ile Türkiye arasındaki sınır ötesi ticaret aracılığıyla ülkenin ekonomik büyümesine çok önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü şimdiye kadar toplamda 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Hakkında

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre uzunluğundaki orta açıklığı ile dünya rekoru kırarak tarihe geçmişti. Üçer şeritli köprünün toplam uzunluğu ise 4 bin 608 metre. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri ise Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915 tarihini sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz rengi ile Türk bayrağını temsil eden köprü kuleleri, Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz sembollerinden Seyit Onbaşı'nın top mermisi replikaları ile 334 metre yüksekliğe erişiyor. Bu özelliği ile 1915 Çanakkale dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip. Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkileri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de, Çanakkale Savaşı'nın 102. yıl dönümünde atılmıştı. Açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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