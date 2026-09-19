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19 Eylül Gaziler Günü kutlanıyor

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19 Eylül Gaziler Günü kutlanıyor
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Malatya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler, Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Daha sonra Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Program, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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