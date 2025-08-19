19. Anadolu Buluşmaları 'Ailenin Geleceği' Temasıyla Başladı

Anadolu Federasyonu tarafından 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında "Tüten Ocak, Ailenin Geleceği" temasıyla düzenlenen 19. Anadolu Buluşmaları, selamlama konuşmalarıyla başladı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açıldı. Ardından Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

Buluşmaların ikinci gününde gerçekleştirilen "Aile: Bir Kavramın Soykütüğü" başlıklı oturumun moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Şehmus Demir, açılış konuşmasında aile kurumunun yalnızca geçmişe dönük bir nostaljiyle değil, geleceğe dair perspektifler geliştirmek açısından da ele alınması gerektiğini vurguladı. Demir, "Ailenin tarihsel ve kültürel kökleri, geleceğe yönelik güçlü bir perspektif inşa etmede en önemli dayanaklarımızdır" ifadelerini kullandı.

Oturuma Şeref Malkoç, Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ve Prof. Dr. Mahsum Aytepe konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, aile kurumunun toplumsal, kültürel ve hukuki boyutlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştılar. - GAZİANTEP