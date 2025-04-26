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18 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

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Erzincan'da, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. K. isimli firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. C. K., 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık' suçlarından aranmaktaydı.

18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da polis ekipleri, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 gündür aranan C. K. isimli şahıs yakalandı. Şahsın "Kasten yaralama" ve "Hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. C. K. isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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