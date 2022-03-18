Hizan'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" programı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program yapıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Hizan Kültür Merkezinde devam edildi. Günün anlam ve önemine belirten konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu programda, sinevizyon gösterisi yapıldı. Program, öğretmen ve öğrencilerden oluşan koronun müzik dinletisiyle sona erdi.

Düzenlenen programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkan Yardımcısı Feyzullah Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, vatandaşlar, şehit aileleri ve gazi yakınları katıldı. - BİTLİS