18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Manyas Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Manyas'ta Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Anadolu Lisesi konferans salonunda Anadolu İmam-Hatip Ortaokulunun hazırladığı program Şehitler için Nurullah Temur adlı öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip OO Müdürü İdris Dereli yaparken öğrencilerin şiirlerini okuması ve Manyas Müftülüğünün Çanakkale ruhu temalı yarışması ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yarışmalar da dereceye girenlere ödülleri verildi. 18 Mart oratoryosu ile son bulan programa Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Günaydın ile kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğretmenler katıldılar. Program sonrası ilçe protokolü Şehit mezarlarını ziyaret ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı da şehit ailelerini ziyaret etti. Merkez camisinde Şehitle için Kur'an-ı Kerim okunurken, Belediye Başkanlığı da lokma hayrı gerçekleştirdi. - BALIKESİR