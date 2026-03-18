18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında Düzce'de şehitler anıldı

Düzce (İHA) – 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Düzce'de anma programı düzenlendi. Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit kabirleri ziyaret edilerek, dualar okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de anma etkinlikleri düzenlendi. Düzce Valiliği koordinesinde hazırlanan etkinliklerin ilk bölümünde Düzce Şehitliği ziyaret edildi. Burada Düzce Valisi Mehmet Makas ve protokol üyelerinin şehitlik anıtına çelenk koymasıyla başlayan anma programı, şehit kabirlerinin ziyareti ile devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için saygı atışı yapıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Mehmet Makas, "Aziz şehitlerimiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde vatanımızın bağımsızlığı, bayrağımızın hürriyeti ve milletimizin şerefi uğruna canlarını feda eden, siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de imanla, cesaretle ve sarsılmaz bir vatan aşkıyla mücadele eden kahraman ecdadımız, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini, bütün Dünya'ya ilan etmiştir. Çanakkale Türk milletinin iradesinin kırılmayacağını, bayrağının indirilemeyeceğini, ezanının dinmeyeceğini ve vatanının asla teslim alınamayacağını, tarihe kazıyan bir destandır. Sizler kanlarınızla bu toprakları ebedi vatan kıldınız. Bizlerde aynı kararlılıkla, bu mukaddes emaneti, sonsuza kadar koruyacak, ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Çanakkale savaşları başta olmak üzere tüm savaşlarda şehit olanların ruhları için dualar okunarak, anma etkinliklerinin Düzce Şehitliği'ndeki kısmı tamamlandı. - DÜZCE

