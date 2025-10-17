Haberler

17. İyilik Gemisi Gazze'ye Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
AFAD tarafından Mersin Limanı'ndan yola çıkan 17. İyilik Gemisi, Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı. Gemide bulunan 900 ton insani yardım, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Gazze'ye gitmek üzere Mersin Limanı'ndan yola çıkan 17. İyilik Gemisi'nin Mısır El Ariş Limanına ulaştığı açıklandı.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mersin Limanından yola çıkarılan 17. İyilik Gemisi Mısır'ın El Ariş Limanına ulaştı. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, ilgili bütün kurumlarımız, Türk Kızılayımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde, iki yılı aşkın süredir temel yaşam malzemelerine erişimleri engellenen, açlığa mahkum edilen, Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında durmaya, insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. 8 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkesin hemen ardından, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye götürülmek üzere 900 ton insani yardım malzemesinin götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere, hazır tüketilebilir gıda, konserve, çocuk maması ile birlikte 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 'Akdeniz' isimli gemi, Mısır'ın El Ariş Limanı'na bugün ulaştı. Böylece, Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye; 17 gemi ve 14 uçak ile 102 bin tondan fazla insani yardım malzemesi sevk edilmiş oldu. Bu vesileyle 'İyilik Yolunda, Omuz Omuza' şiarı ile bir araya gelen, zor durumda olan insanlara yardım elini uzatmak için hayırlı işlerde yarışan devletimizin ilgili kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haktan yana olacak, zulmün karşısında duracak, mazlum ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
