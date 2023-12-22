16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Abacılar mahallesi Turgut Özal Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki T.G idaresindeki 42 AJS 440 plakalı hafif ticari araç Yalvaç yeni sanayi kavşağını geçtiği esnada, kavşağa giriş yapan Ş.T idaresindeki 17 FZ 940 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç sürücüsü hafif yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yanda, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.