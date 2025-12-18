Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap etti. Konferansta Türkiye'nin uluslararası barışa ve bölgesel istikrara katkı vizyonu konuşuldu.

"Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan genel değerlendirme toplantısında büyükelçilere hitap etti.

Türkiye'nin barışa, bölgesel istikrara ve küresel refaha katkı sunma vizyonu kapsamında "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımlarıyla Büyükelçilerle İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda genel değerlendirme toplatışında hitapta bulundu. - ANKARA

500

