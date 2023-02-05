155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisi İzmit Körfezi'ne demir attı Yerel Haberler Dün İstanbul boğazına giriş yapan ABD donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki savaş gemisi USS Nitze, bugün İzmit Körfezi'ne demir attı. Dün İstanbul boğazına giriş yapan ABD donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki savaş gemisi USS Nitze, bugün İzmit Körfezi'ne demir attı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki USS Nitze adlı savaş gemisi dün İstanbul Boğazına giriş yapmış ve Dolmabahçe açıklarına demir atmıştı. ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'nin ziyaret ettiği gemi bugün Kocaeli İzmit Körfezi Donanma Komutanlığı açıklarında demir attı. Savaş gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da eşlik etti. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Kocaeli Yerel Haberler

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