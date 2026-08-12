Sarmaşıklı Cami'nin 15 Yıllık Gönüllü Bekçisi: Remzi Çoğal

Eskişehir'de dış cephesini saran sarmaşıklar nedeniyle halk arasında 'Sarmaşıklı Cami' olarak bilinen Eskibağlar Hal Camii'nin 15 yıllık gönüllü bekçisi Remzi Çoğal, ilerleyen yaşına rağmen caminin temizliği ve bakımıyla yakından ilgileniyor.

Eskişehir'de bulunan ve yeşil dokusuyla dikkat çeken Eskibağlar Hal Camii, halk arasında bilinen adıyla 'Sarmaşıklı Cami', hem cemaatin hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Estetik görünümüyle beğeni toplayan caminin arka planındaki düzen ve temizlik ise 15 yıldır gönüllü olarak görev yapan Remzi Çoğal'ın ellerinden geçiyor. Kadrolu bir çalışan olmamasına rağmen her gün sabahın erken saatlerinde camiyi açıp yatsı namazının ardından kapatan Çoğal, bitkilerin sulamasından çevre temizliğine ve güvenliğe kadar birçok işi tek başına üstleniyor. Amacının gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamak olduğunu belirten Çoğal, gösterilen ilgiden de oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Caminin bakımsız kaldığına yönelik muhtemel eleştirilere yanıt veren gönüllü görevli Remzi Çoğal, her detayıyla titizlikle ilgilendiğini belirterek, "Öncelikle buraya yeşillik ve güzellik gelsin, görenlerin hoşuna gitsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Burası biraz da turistik bir yer olduğu için zamanında ısıtmasına varana kadar ilgileniyoruz. Hem bakım hem temizlik yönünden gözümüz gibi bakıyoruz. Bakımsızlık hiç olur mu? İçeri giren zaten görüyor; arka bahçeden tutun her yer tertemiz. Caminin içinde başka bir işim yoksa hemen hemen her gün bahçeyi sularım. Ben 15 senedir burada görevliyim. Kadrolu çalışan değilim, vatandaşın biriyim ama temizliğini ben yapıyorum. Hırsızlık olayları yaşanmasın diye sabah 8-9 gibi açar, akşam yatsı namazı çıkışında kapatırım. Bir nevi buranın nöbetçisiyim" şeklinde konuştu.

"Gelecek nesillere örnek teşkil etsin, yeşillik sevilsin diye uğraşıyoruz"

Vatandaşların caminin yeşil dokusuna büyük ilgi gösterdiğini ve sürekli teşekkür aldığını ifade eden Çoğal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vallahi millet güzelliğinden de yeşilliğinden de çok memnun. Her geçen 'Çok güzel olmuş' diyor. Bizim de amacımız belli: Elimizden geldiğince güzellik, temizlik olsun; gelecek nesillere örnek teşkil etsin, yeşillik sevilsin diye uğraşıyoruz. Bana teşekkür eden çok. Tabii sevmeyen de olabilir ama genel olarak halk memnun, herkes memnun. Burası genellikle 'Sarmaşıklı Cami' ya da 'Sarmaşıklı Kahve' olarak bilinir. Asıl adı Eskibağlar Hal Camii. Eskiden hale yakın olduğu için adı öyle konulmuş."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı