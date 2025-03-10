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15 Yaşındaki Nurhat Kartal'ın Resim Yeteneği Dikkat Çekiyor

15 Yaşındaki Nurhat Kartal'ın Resim Yeteneği Dikkat Çekiyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Nurhat Kartal, çocuk yaşta keşfettiği resim yeteneğiyle önemli kişilerin ve hayvanların resimlerini yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Nurhat Kartal, yaptığı resimlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Nurhat Kartal, ilkokuldayken fark ettiği resim yeteneğini geliştirerek zamanla binlerce insan ve hayvan resmi çizdi. Resim yapma yeteneğini geliştiren Nurhat Kartal, "5 yıl önce ilkokuldayken, sıkılmıştım ve abim odada ders çalışıyordu. Bir kağıt ve kalem alarak onu çizmeye başladım ve gerçekten aynısını çizdim. Daha sonra babamı, annemi, kardeşlerimi ve diğer akrabalarımı resmettim. İlgi arttı ve şimdi önemli kişilerin resimlerini yapmayı sürdürüyorum. Ayrıca birçok hayvanın resmini de çizdim. Eğer fırsat olursa, Yüksekova için önemli çizimler yapabilirim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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