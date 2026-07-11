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15 Temmuz'da köprüler Türk bayraklarıyla donatıldı

15 Temmuz'da köprüler Türk bayraklarıyla donatıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge köprülerine dev Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin simge köprülerine dev Türk bayrakları asıldı. Kırmızı beyaza bürünen köprüler dron ile görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin önemli ulaşım noktaları Türk bayraklarıyla süslendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı.

15 Temmuz ruhunu yansıtan kırmızı beyaz görüntülerle süslenen köprüler dron ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen bayraklandırma çalışmasında ortaya çıkan görüntüler, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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