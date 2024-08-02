Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu Öğrencileri Piknik Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu, yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler Yeşil Vadi'de piknik yaparak moral depoladı. Etkinlikte ayrıca çevre temizliği gerçekleştirildi ve Fethiye Müftüsü Kamil Oktay da katıldı. Etkinlik vakit namazlarının kılınmasıyla son buldu. Kur'an Kursu'nun düzenlediği etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu, yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, öğrenciler piknik yaparak moral depoladı.

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu, yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri Yeşil Vadi'de piknik yaptı. Temizliğin ardından öğrenciler çevre temizliği gerçekleştirdiler. Öğrencilerde, doğa bilincini artırmak ve yaz günlerinde moral depolamak için yapılan etkinliğe Fethiye Müftüsü Kamil Oktay da katıldı. Etkinlik vakit namazlarının kılınmasıyla son buldu. 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nun düzenlediği bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

2-3 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Oğuzeli, İslahiye, Şahinbey 3-4 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Üniversite tercihleri uzatıldı mı? ÖSYM tercih süresi uzatıldı mı? Tercihler ertelendi mi, 2024? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Başakşehir, Esenler 3-4 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bornova, Menemen, Ödemiş 3-4 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karataş, Aladağ 3-4 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! MasterChef 19. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos ana kadroya kim girdi? TJK hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar TJK açılımı ne? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Seydişehir 3-4 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Kumluca, Finike 3-4 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! GRE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar GRE açılımı ne? NZL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NZL açılımı ne? NL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NL açılımı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Yıldırım 3-4 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Koray Avcı kimdir? Koray Avcı hayatı ve biyografisi! Koray Avcı kaç yaşında, nereli?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
title