15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu Öğrencileri Piknik Yaptı

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu, yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, öğrenciler piknik yaparak moral depoladı.

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu, yatılı yaz Kur'an kursu öğrencileri Yeşil Vadi'de piknik yaptı. Temizliğin ardından öğrenciler çevre temizliği gerçekleştirdiler. Öğrencilerde, doğa bilincini artırmak ve yaz günlerinde moral depolamak için yapılan etkinliğe Fethiye Müftüsü Kamil Oktay da katıldı. Etkinlik vakit namazlarının kılınmasıyla son buldu. 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nun düzenlediği bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA