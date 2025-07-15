15 Temmuz şehitleri Düzce'de dualarla anıldı

15 Temmuz şehitleri Düzce'de dualarla anıldı
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i şerif programı düzenlendi.

i şerif programı düzenlendi.

Düzce Merkez Büyük Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Düzceli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın silah arkadaşları da programa katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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