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Adana'da 15 Temmuz Mevlid-i Şerif Programı

Adana'da 15 Temmuz Mevlid-i Şerif Programı
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Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Çukurova ilçesinde bulunan Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen programda şehitler dualar eşliğinde anıldı.

Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Adana Valisi Mustafa Yavuz," Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. 10 yıl önce aziz milletimiz bağımsızlığına, demokrasisine, bayrağına ve ülkesine sahip çıktı; bugün de bizler bu 10. yılı hatırlayacak ve bağımsızlığımızın tahkimatı için el birliğiyle bu ruhu yaşatacağız" dedi.

Düzenlenen programa şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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