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Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

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Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla düzenlenen mevlid-i şerif programında 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Vali Köşger, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak, kahramanlıklarının milletin gönlünde ölümsüzleştiğini belirtti.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Çukurova ilçesinde bulunan Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen programda şehitler dualar eşliğinde anıldı. Yaklaşan 15 Temmuz tarihine yönelik değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, 15 Temmuz 2016 tarihinin çok büyük anlam ifade ettiğini belirterek "15 Temmuz gecesinde vatanımız uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz, kahramanlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzlüğe erişti. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza kadar baki kalacak, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yavuz Selim Köşger Demokrasi 15 Temmuz Adana Yerel Haberler

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