Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Çukurova ilçesinde bulunan Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen programda şehitler dualar eşliğinde anıldı. Yaklaşan 15 Temmuz tarihine yönelik değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, 15 Temmuz 2016 tarihinin çok büyük anlam ifade ettiğini belirterek "15 Temmuz gecesinde vatanımız uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz, kahramanlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzlüğe erişti. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza kadar baki kalacak, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. - ADANA