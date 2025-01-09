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Besni'de Yeni Cami Projesi İçin Kaymakam'a Ziyaret

Besni'de Yeni Cami Projesi İçin Kaymakam'a Ziyaret
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Adıyaman'ın Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde yapılması planlanan cami projesi hakkında Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı ziyaret etti. Proje çerçevesinde caminin yanı sıra Kur'an Kursu, gençlik merkezi ve taziye evi gibi alanlar da yer alacak. Müftü Erçek, projenin mahalle ve Besni halkı için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Adıyaman'ın Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek ve beraberindeki heyet, Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret ederek 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde yapılması planlanan cami projesi ile ilgili bilgi verdi.

15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde yapılması planlanan caminin protokolü tamamlandı. İlçe Müftüsü Sabri Erçek ve Besni ve Köylerindeki Camileri Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emekli İmam Hatip Mustafa Güleç, dernek üyeleriyle birlikte İlçe Kaymakamı Çağlar Partal'ı ziyaret ederek projenin tanıtımını yaptı.

Caminin müştemilatında Kur'an Kursu, gençlik merkezi ve taziye evi bulunacağını belirten İlçe Müftüsü Sabri Erçek, projenin mahalle ve Besni halkı için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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