15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki havai fişekli kutlama ve Ortaköy'deki coşkulu kalabalık havadan görüntülendi.
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2026'a girildiği ilk dakikalarda havai fişek gösterisi ile birlikte köprünün ışıl ışıl görüntüsü adeta görsel şölen yaşatırken, o anlar havadan görüntülendi.
Öte yandan, Ortaköy'de coşkuyla yeni yılı kutlayan kalabalık da havadan görüntülendi. - İSTANBUL
