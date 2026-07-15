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15 Temmuz'un 10. yılında dron gösterisi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen dron gösterisiyle gökyüzünde Türk bayrağı ve 15 Temmuz figürleri sergilendi, vatandaşlar görsel şöleni ilgiyle izledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen dron gösterisi gökyüzünü aydınlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde özel dron gösterisi düzenlendi. Yüzlerce dronun senkronize şekilde gerçekleştirdiği gösteride gökyüzüne Türk bayrağı, ay yıldız ve 15 Temmuz'u simgeleyen çeşitli figürler yansıtıldı.

İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirilen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, renkli görüntüler geceye damga vurdu. Dron gösterisi, köprü çevresinden ve farklı noktalardan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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