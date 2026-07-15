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15 Temmuz Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü nedeniyle sabah araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü nedeniyle sabah araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Sabah saatlerinde Zincirlikuyu'dan başlayan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüş nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yürüyüşte katılımcıların 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ulaşmasının ardından köprü, çift yönlü olarak yeniden araç geçişine açıldı. Köprünün açılmasıyla birlikte akıcı hale gelen trafik dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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