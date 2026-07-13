Darbecilerin üzerine 'Hepimiz kardeşiz' diyerek koştu: 'O gece canımızı değil, vatanımızı düşündük'

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere çıktıkları yolda Orhanlı Gişeleri'nde darbecilerle karşı karşıya geldiği esnada sol kolunu kaybederek gazi olan Üzeyir Civan, "İki elimi kaldırıp 'Silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz' diye üzerlerine koştum. O gece canımızı değil, vatanımızı düşündük" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişeleri'nde vurularak gazi olan ve sol kolu ampute edilen Üzeyir Civan, darbenin 10'uncu yıldönümünde o gece yaşananları yeniden anlattı. Darbe haberini alır almaz akrabalarıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Civan, yollarının Orhanlı Gişeleri'ne düştüğünü ve burada darbecilerle karşı karşıya geldiklerini söyledi. 1980 darbesini yaşamış biri olduğunu belirten Civan, darbenin ülkeye neler yaşatacağını bildiği için hiç tereddüt etmeden sokağa çıktığını ifade ederek, darbeci askerlerin kandırıldığını düşündüğü için onları uyarmaya çalıştığını dile getirdi.

"Silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz diye bağırdım"

Darbecilerle karşı karşıya geldiği o anları anlatan Civan, "İki elimi havaya kaldırıp üzerlerine doğru koştum. 'Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz' diye bağırıyordum. Meydandaki vatandaşlarla birlikte 'Asker polis kardeştir' sloganları attık. Amacımız askerlerimizin darbecilerin oyununa gelmesini engellemekti. Ancak sonradan gördük ki oradaki grubun önemli bir kısmı bilinçli hareket ediyordu. Açılan davalarda da bazıları ağırlaştırılmış müebbet, bazıları ise müebbet hapis cezası aldı" dedi.

"Bu vatan ne senin ne benim, bu vatan hepimizin"

15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Civan, "Benim gözümde o gece sokağa çıkan herkes gazidir. Allah o gece vatanı için meydanlara çıkan herkesten razı olsun. O gece sadece Türkiye'nin değil, mazlum coğrafyaların da geleceğini değiştirecek bir mücadele verildi. İnsanlar canını düşünmeden vatanı için meydanlara çıktı. Allah bu ülkeyi seven sağcısından solcusuna, Alevisinden Sünnisine, Kürdünden Türküne herkesten razı olsun. Bu vatan ne senin ne benim, bu vatan hepimizin. Bir olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu ülkeye kimse diz çöktüremez" ifadelerini kullandı.

"Yardıma koşanların Irak Türkmeni olduğunu sonradan öğrendim"

Vurulduktan sonra yardımına koşan gençlerin kimliğini daha sonra öğrendiğini anlatan Civan, "Yaralandıktan sonra yanıma koşup yardım eden gençlerin 18, 20 ve 22 yaşlarında Irak Türkmeni olduklarını sonradan öğrendim. Kendi canlarını hiçe sayarak ateş hattına girdiler. Bu, İslam kardeşliğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

"251 şehidin verildiği bir geceye tiyatro denilemez"

Son olarak 15 Temmuz için yapılan "tiyatro" ve "senaryo" yorumlarına da tepki gösteren Civan, "251 şehidin verildiği, binlerce insanın gazi olduğu bir geceye kimse tiyatro diyemez. O gece kazandıysak hep birlikte kazandık. Çünkü bu vatan hepimizin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı