14 Yaşındaki Gencin Organları 12 Kişiye Umut Oldu

KAYSERİ (ANKA) - ENES CAN ÖZMEN

Niğde'deki Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ebubekir Çetinkaya'nın (14), beynindeki ur nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ebubekir Çetinkaya'nın organlarını bağışlayıp 12 kişiye umut oldu.

Ebubekir Çetinkaya, beynindeki ur nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Ailesi ile yapılan görüşme sonucunda, Ebubekir Çetinkaya'nın böbrekleri, organ bekleyen 12 yaşındaki bir kız çocuğuna nakledildi. Çetinkaya'nın bağışlanan organlarının toplamda 12 kişiye umut olacağı öğrenildi.

Ebubekir Çetinkaya'nın cenazesi, Ovacık Köyü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.