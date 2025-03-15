Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var

14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu

14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanları İftar Sofrasında Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında sağlık çalışanları bir araya geldi. İlçe Sağlık Müdürü Veysel Muzaç, sağlık çalışanlarının fedakarlığına vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında ilçedeki sağlık çalışanları bir araya geldi.

Sultandağı Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda sağlık çalışanları ve aileleri iftar sofrasında buluştu.

Böyle etkinliklerin hekimlerin dayanışmasını artırdığını ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Veysel Muzaç, buradaki konuşmasında, "Sağlık çalışanı olmak fedakarlık gerektiren bir meslek ve sağlıkçıların kıymetli aileleri bu fedakarlığa en güzel şekilde destek olarak, bizlerin vatana, devlete, millete en güzel şekilde hizmet etmemizi sağlıyorsunuz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
img

Yaşlı adamı bu şekilde görenler cep telefonlarına sarıldı
img

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.