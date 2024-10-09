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İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

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İsrail gazetesi Haaretz, 130 İsrailli askerin Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmaması ve ateşkese varılmaması durumunda orduda hizmet etmeyeceklerine dair bir mektup imzaladıklarını duyurdu. Mektupta, "Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı, bazılarımız içinse hızla yaklaşıyor" ifadeleri yer aldı.

Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim'de başlayan İsrail'in 1 yılı geride bırakan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 10'a, yaralananların sayısı ise 97 bin 720'ye yükseldi. Ateşkes için gerekli adımları atmayan İsrail Başbakanı Netanyahu yapılan protestolara kulaklarını tıkarken, bir rest de askerlerden geldi.

İsrail'in günlük gazetesi Haaretz yayınladığı haberde, İsrailli askerlerin orduda hizmet vermek istemediklerini duyurdu. İsrail kabinesine ve İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) hitaben yazılan mektubu imzalayan 130 asker arasında zırhlı birlikler, topçu birlikleri, iç cephe komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma gibi çeşitli askeri birliklerdeki yedek ve askere alınanlar bulunuyor.

"ÇOK SAYIDA ASKER IDF SALDIRILARINDA ÖLDÜ"

Gazze'de saldırıların devam etmesine karşı olduklarını beyan eden askerlerin, çatışmaların devam etmesinin esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini dile getirdiği mektupta, " Gazze'de savaşın devam etmesinin yalnızca esirlerin tutsaklıktan kurtarılmasını geciktirmediği, aynı zamanda hayatlarını tehlikeye attığı net bir şekilde ortada. Çok sayıda asker IDF saldırılarında öldü. İsrail'in Gazze'de esirlerin kurtarılması için düzenlediği saldırılarda ise kurtarılan esirlerden daha fazlası öldü" ifadeleri yer aldı.

"BAZILARIMIZ İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ ÇOKTAN AÇILDI"

"Hükümet ateşkese varmazsa hizmet vermeye devam etmeyeceğiz" uyarısı yapan İsrailli askerler mektupta, "Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı, bazılarımız içinse hızla yaklaşıyor. Kırık kalplerle göreve gitmeyi bırakacağımız gün yaklaşıyor" dedi.

İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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