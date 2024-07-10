13 İlin Katılımıyla Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Samsun Valiliği öncülüğünde 13 ilin katılımıyla "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı kapsamında Samsun Valiliği koordinesinde düzenlenen Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, 13 ilin valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sağlık müdürlerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda; Metamfetamin ile Eylem Planı'na göre yapılan işlemler, 2023 Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan özet başlıklar, bir önceki toplantıda yapılan öneriler doğrultusunda bölge illerden gelen anket verileriyle hazırlanan bölgesel rapor değerlendirildi. - SAMSUN