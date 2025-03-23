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12. Payaslı Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Hakkari'de düzenlenen 12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri töreninde İhlas Haber Ajansı muhabiri Metin Tek, 'En Başarılı Gazeteci Ödülü' ile ödüllendirildi.

12. Payaslı Medya Ödülleri sahiplerini buldu

HAKKARİ - 12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

12. Payaslı Medya İyilik Elçileri Ödülleri, bu sene Yüksekova ilçesinde bir otelin teras katında gerçekleştirildi. İftar yemeği ile başlayan program daha sonra ödül töreni ile devam etti. Farklı alanlarda ödüllerin verildiği törende, İhlas Haber Ajansı muhabiri Metin Tek'e de 'En Başarılı Gazeteci Ödülü' verildi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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