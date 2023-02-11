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119'uncu saatte kurtarılan Hatice Yargıt'tan 'Hz. Yusuf' duası

Yerel Haberler

119'uncu saatte kurtarılan Hatice Yargıt'tan 'Hz. Yusuf' duası

Hatay'da kurtarma çalışmalarında 119'uncu saatte enkazdan çıkarılan Hatice Yargıt, beton yığınlarının altında yaptığı duayı sağlık görevlisine anlattı.

Hatay'da kurtarma çalışmalarında 119'uncu saatte enkazdan çıkarılan Hatice Yargıt, beton yığınlarının altında yaptığı duayı sağlık görevlisine anlattı. Yargıt, "Rabbim sen Hz. Yusuf'u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma dedim" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları 6. günde aralıksız devam ediyor. Hatay merkezde 13 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından 119'uncu saatte enkazdan çıkarılan Hatice Yargıt, ambulansta sağlık görevlisine, enkaz altında yaptığı duayı anlattı. Hatice Yargıt, "Hep 'Rabbim sen Hz. Yusuf'u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma' dedim" diye konuştu.

Sağlık görevlisi de, "İnandın, teslim oldun Yüce Rabbim 119'uncu saatte seni bize kavuşturdu" diyerek Yargıt'a moral verdi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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