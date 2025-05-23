114 Yaşındaki Makbule Nine'ye Sağlık Ekiplerinden Doğum Günü Sürprizi

114 Yaşındaki Makbule Nine'ye Sağlık Ekiplerinden Doğum Günü Sürprizi
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Yozgat'ta 114 yaşına giren Makbule Ekinci'nin doğum günü, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinde kutlandı. Duygusal anların yaşandığı kutlamada, Ekinci'ye pasta kesildi ve sağlık ekipleri ile ailesinin katılımıyla mutluluk dolu anlar yaşandı.

114 yaşındaki Makbule Nine'ye sağlık ekiplerinden doğum günü sürprizi

YOZGAT - Yozgat Şehir Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 1912 doğumlu Makbule Ekinci'nin doğum gününü evinde kutladı. 114 yaşına giren asırlık çınar için sağlık çalışanları sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Yozgat'ın Tuzkaya Mahallesi'nde yaşayan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Makbule Ekinci, 114'üncü yaşına sağlık ekipleri ve ailesiyle birlikte girdi. Yozgat Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen sürpriz etkinlikte, Makbule Nineye doğum günü pastası kesilerek mumlar üflettirildi. Duygusal anların yaşandığı kutlamada Makbule Ninenin mutluluğu gözlerinden okundu.

Yedi çocuğu olduğunu söyleyen Makbule Ekinci, sağlığının iyi olduğunu ve düzenli bakımlarının yapıldığını belirterek, doğum günü sürprizinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Makbule Ninenin oğlu Mehmet Ekinci ise sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Yozgat Şehir Hastanesi'nden gelen arkadaşlarımıza, hocamıza, Başhekimimize teşekkür ederiz. Hastamızla sürekli ilgileniyorlar. Evde bakım hizmetlerimizden. Allah razı olsun hiç problem yok, hizmetlerimizi En güzel şekilde alıyoruz. Annemin şeker, tansiyon, kronik rahatsızlıkları var. Bugün evde sağlık hizmetleri, torunları, çocukları ve biricik oğluyla 114'ncü yaşını kutladık" dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan da Makbule Ekinci'nin evini ziyaret ederek doğum gününe katıldı. Kozan, "Evde Sağlık Hizmetlerinin takip ettiği 354 hastadan birini ziyaret ettik. Bu sefer Makbule teyzemin doğum günüydü. Makbule teyzem 114 yaşına bastı. Bu Yozgat'ın bizim için yaş olarak en yüksek yaşına sahip teyzemiz. Biz de burada bulunmak istedik doğum gününü kutlamak istedik. Onunla birlikte olmak bize güç verdi. Hastalarımızın evlerinde bulunmak onların ihtiyaçları için görüşmek her zaman bizim mutlu ediyor. Onların bir şekilde derdine derman olabilmek bizi çok mutlu ediyor. Öncelikle ben evde sağlık ekibine, hekimlerimiz olmak üzere tüm personel arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için Makbule teyze, tüm çocukları ve torunlarına ayrıca teşekkür ederim. Allah hayırlı ömürler versin Makbule teyzeme. Şu an itibariyle Şeker tansiyon diz ve bileklerde bazı sorunları mevcut ama çok şükür hayati tehlikesi yok. Herhangi bir sıkıntımız mevcut değil, tedavilerini ayarlamak için de Feride ve Şifa hocamla birlikte ilaçlarımızı ayarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Makbule Ekinci, doğum gününü çocukları ve torunlarıyla birlikte kutlamanın sevincini yaşarken, onları tek tek öperek sevgisini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Yerel
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