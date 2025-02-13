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11 Yaşındaki Mustafa'dan Yürek Isıtan Hareket: Üşüyen Polisi Unutmadı

11 Yaşındaki Mustafa'dan Yürek Isıtan Hareket: Üşüyen Polisi Unutmadı
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6 Şubat depreminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı etkinlikler için görevde bulunan polis memurunun üşüdüğünü gören 11 yaşındaki Mustafa Oktay Düzen, evinden getirdiği atkı ve beresini verdi. Duygusal anların yaşandığı bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, Mustafa'nın bu güzel davranışını kutlamak için onu makamında ağırladı.

6 Şubat depreminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı anma etkinlikleri için 3. Çevre Yolu'nda yaya olarak görevli polis memurunun üşüdüğünü fark eden Mustafa Oktay Düzen, evdeki atkı ve beresini polis memuruna verdi.

Çocuğun 'Yürek ısıtan' görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim aldı. Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, polise atkı ve beresini veren 11 yaşındaki Mustafa Oktay Düzen'in bulunması için talimat verdi.

Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde Canlı Apartmanında oturan Mustafa Oktay Düzen'i evinde polis ekipleri ziyaret edip, Emniyet Müdürü Alper Uzman'ın makamında ağırlamak istedikleri söyledi.

Polislerin teklifini kabul eden Mustafa Oktay Düzen ve ailesi Emniyet Müdürlüğüne geldi. Emniyet Müdürü Alper Uzman'ın kapıda karşıladığı Mustafa Oktay Düzen ve ailesi makama geçti.

Emniyet Müdürü Alper Uzman, Mustafa Oktay Düzen'e teşekkür plaketi, Türk Bayrağı ve çanta hediye, kız kardeşine de çanta hediye etti.

Polise atkı ve bere veren Mustafa Oktay Düzen, "O gün 6 Şubat 2023 depremini anma günüydü, 6 Şubat 2025'di. Cumhurbaşkanımız bizim evimizin önünden geçecekti. İki tane polis abimiz vardı duruyordu. Ben dışarıda Cumhurbaşkanımızı beklerken, orada ki polis abiyi gördüm. Anneme sordum, 'Anne evimizde atkı bere var mı polis abi üşüyor' dedim. Annemde evde var olduğunu ve götürebileceğimi söyledi. Bende ondan sonra aşağıya indim ve bere ile atkıyı götürdüm. Polis abiye verdim oldukça mutlu oldu ve biraz sohbet ettik daha sonra eve çıktım" dedi.

Görüntüleri izlerken oldukça duygulandığını dile getirerek Mustafa Oktay Düzen'e teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, "Çok yoğun duygular içindeyim, onu söylemek istiyorum. Kardeşimin o videosunu seyrettikten sonra o kadar içim bir hoş oldu ki, bu yoğunluğumuz geçtikten sonra onu mutlaka misafir edelim diye arkadaşlarıma talimat verdim. Onlarda sağ olsunlar, onunda uygun olduğu bir gün ve saat yani bu gün bu buluşmayı gerçekleştirdik. Onun anlattıkları, onun bize olan sevgisi, saygısı, kalbinden gelip dilinden dökülenler içimi daha da çok ısıttı. Bende onun artık bir amcasıyım. Her zaman ona ve onun gibilerine kapılarımız açık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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